За коррупцию осудили прежнее руководство онкологического диспансера Алтайского края

Сегодня в Барнауле суд огласил приговор по уголовному дело о коррупции в краевом онкологическом диспансере. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР), экс- заместителю главврача по экономическим вопросам Ольге Невара, бывшей главной медсестра Жанне Чичкановой и экс-начальнику контрактной службы медучреждения Ригине Муль назначили сроки от восьми лет и двух месяцев колонии до восьми с половиной лет. После приговора всех трех взяли под стражу в зале суда.
В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в 2015-2017 годах заместитель главврача, главная медсестра и начальник контрактной службы получали взятки от 250 тыс. до 4,9 млн руб. от поставщиков медицинских товаров для нужд онкологического диспансера.
«В ходе предварительного и судебного следствия медработники своей вины не признали. На их имущество общей стоимостью 16 млн руб. (одни только ювелирные украшения были оценены в 800 тыс. руб.) следователи наложили арест»,— отметили в управлении СКР.