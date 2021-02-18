Коронавирус выявили еще у 417 нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 417 жителей региона. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе превысило 92,55 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 84,5 тыс. нижегородцев, скончались 2,33 тыс. заболевших. Сейчас лечение получают более 5,6 тыс. местных жителей.

В России за последние сутки выявили около 13,5 тыс. случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали более 4,1 млн случаев.

Анастасия Еремина