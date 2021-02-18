Следователи заявили, что действовали в рамках закона при решении вопроса о деле Навального

Следственные органы действовали в рамках закона при решении вопроса о процессуальных действиях в связи предполагаемым отравлением Алексея Навального, заявил руководитель Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Алексей Александров.

«Мы считаем, что наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральным законам»,— отметил он. По словам господина Александрова, следователи будут ждать решения суда первой инстанции.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) обратился с заявлением в СКР, требуя возбудить дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля). В центральном управлении заявление передали в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, где не установили признаков преступления. После этого ФБК (признан иноагентом) отправил жалобу в Ленинский райсуд Новосибирска, но суд не выявил бездействия. Новосибирский облсуд отменил решение Ленинского райсуда.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Воздушное судно приземлилось в Омске, где политика госпитализировали в больницу. Позже его доставили в клинику «Шарите» в Берлине, где он проходил лечение до 2021 года. 17 января господин Навальный вернулся в Москву. Его задержали и отправили в тюрьму на два года и восемь месяцев. В связи с эти в регионах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции, в том числе мероприятия состоялись в городах Сибири.

Екатерина Лукашевич