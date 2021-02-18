Хакасия вошла в число регионов России, где отмечен наибольший рост цен на еду В Сибири за год стоимость продуктов увеличилась на 6,3%

Республика Хакасия вошла в число регионов, где отмечен наибольший рост цен на еду. За год продукты в республике подорожали на 9,04%, следует из данных аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Менее всего из числа сибирских регионов продукты подорожали в Томской области (рост на на 4,7%), Новосибирской области (на 5,3%).

В стране за год потребительские цены на продовольственные товары увеличились на 7%, обогнав инфляцию. «Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет»,— отмечают аналитики.

В Сибири за год цены на продукты выросли на 6,33%.

В числе регионов, которые лидируют по округу по росту цен на продукты, кроме Хакасии, — Тува (+7,77%), Омская область (+7,67%), Алтайский край (+7,59%).

Рост цен на продукты и общая инфляция, как правило, были ниже в благополучных регионах — с высокими доходами населения, в то же время в регионах с малообеспеченными жителями отмечен высокий рост цен на еду, говорится в исследовании. «Во многом эта закономерность объясняется эффектом низкой базы. В небогатых регионах абсолютные цены на продукты зачастую были изначально ниже. Поэтому общее удорожание продовольствия, связанное с мировыми тенденциями и коронавирусным кризисом, в процентах оказалось выше в менее благополучных субъектах»,— поясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Оксана Павлова