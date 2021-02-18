Правительство Хакасии заявило, что не допустит рейдерского захвата рудника в Абазе

Власти Республики Хакасия обратятся в правоохранительные и контрольно-надзорные органы с просьбой провести проверку и не допустить рейдерского захвата ООО «Абаканский рудник», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Проявляет интерес к покупке комплекса лицо, не имеющее ни финансовых ресурсов, ни опыта в горном деле»,— говорится в сообщении правительства региона.

Кроме того, уточняется, что УФАС по Красноярскому краю обязало организатора торгов допустить покупателя к участию в торгах.

ООО «Абаканский рудник» — градообразующее предприятие Абазы, занимающееся добычей и обогащением железных руд. Налоговые поступления от рудника в бюджет муниципалитета ежемесячно составляют более 60 % собственных доходов бюджета города.

Екатерина Лукашевич