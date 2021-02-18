Бизнес, льготы, два ларька

Депутаты фракции «Единая Россия» поделились предложениями по улучшению механизма инициативного бюджетирования в Прикамье, поддержали продление «коронавирусных» налоговых льгот и предложили новые правила размещения НТО.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фракция «Единая Россия» в краевом заксобрании провела очередное заседание. Депутаты ознакомились с докладом вице-премьера, министра территориального развития Пермского края Александра Борисова о реализации проектов инициативного бюджетирования.

По словам министра, всего в 2020 году было профинансировано 185 проектов во всех муниципальных образованиях Пермского края, большинство из них – детские и спортивные площадки. «Первоначально на 132 проекта, по итогам конкурсного отбора, было распределено 146,3 млн руб. Однако, так как качество проектов оказалось высоким, губернатор принял решение о выделении дополнительных 61,3 млн руб. Депутаты это решение поддержали, и в результате количество проектов-победителей увеличилось на 53», – поделился Александр Борисов.

По итогам года было реализовано 178 проектов, оставшиеся 7 планируется выполнить в 2021 году (это по два проекта в Чусовском и Нытвенском городских округах и по одному в Оханском городском округе, Александровском и Куединском муниципальных округах). «Надеюсь, что в этом году коллеги успешно завершат начатое. Но при следующих конкурсных отборах за нереализацию таких проектов или ненадлежащую реализацию, срыв сроков будут предусмотрены санкции», – заявил министр.

Для финансирования в 2021 году был отобран 151 проект из 51 муниципалитета на общую сумму 153,9 млн руб. «Качество проектов, предоставляемых на конкурс, значительно выросло. Хотелось бы отметить Чердынский городской округ, Пермь, Губаху, Кишертский муниципальный округ, ЗАТО Звездный, где победителями оказались все представленные на конкурс проекты. Видно, что муниципалитеты уделяют особое внимание реализации инициатив граждан», – поделился господин Борисов.

Депутат Вагаршак Сарксян заявил, что от Юсьвинского муниципального округа на конкурс было заявлено 6 проектов, но ни один из них не прошел. «По каким критериям они оценивались?» – спросил парламентарий.

«Несколько проектов по основным критериям могут набрать примерно равное количество баллов и могут различаться лишь долей финансирования со стороны местного бюджета и населения. Чем больше последняя, тем выше конечный оценочный результат», – ответил Александр Борисов. Господин Сарксян возразил, что этот подход нельзя применять ко всем муниципалитетам края. «Как можно сравнивать, к примеру, Пермь и Кудымкар? В одном случае люди получают зарплату в 50 тысяч рублей, в другом – 10 тысяч!» – заявил депутат.

«Мы представляем отдаленные, сельские, труднодоступные территории, где мало населения. Сделайте нормальные правила игры, чтобы мы могли конкурировать на равных», – поддержала коллегу председатель комитета заксобрания по бюджету Елена Зырянова.

«Среди победителей есть и труднодоступные, отдаленные территории. А критерии не могут быть разными для муниципалитетов, так как они участвуют в едином конкурсе», – возразил Александр Борисов.

Руководитель фракции Юрий Борисовец предложил установить «поправочный коэффициент», зависящий от территории, численности населения и других факторов. «Так как условия в Перми и Юсьвинском районе значительно различаются», – пояснил депутат.

Александр Борисов ответил, что в прошлом году для территорий были установлены лимиты исходя из численности населения. «Мы установили лимит количества проектов и их цены, чтобы не было перекоса в сторону той или иной территории», – пояснил министр. Вместе с тем, он признал, что «большинство проектов конкурируют между собой только по финансовой составляющей». «Это тоже вызывает у нас определенное напряжение и желание что-то поменять. Прошу депутатов подключиться к этому вопросу и совместно пересмотреть критерии», – предложил министр.

«В целом, мы действуем правильно. Инициативное бюджетирование показывает хорошие результаты. Но систему надо настроить», – заявил Юрий Борисовец и предложил обсудить варианты улучшения механизма инициативного бюджетирования на площадке бюджетного комитета заксобрания. Фракция это предложение поддержала.

После этого депутаты обсудили ключевые вопросы пленарного заседания. Парламентарии поддержали предложения министерства экономического развития Пермского края о продлении налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для предприятий непродовольственной торговли и общепита на 2021 год.

«В период пандемии в Пермском крае были приняты льготы для представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас мы решили продлить эти преференции. Это обдуманный шаг, так как окончание пандемии и возвращение платежеспособного спроса не произойдет завтра. Это достаточно долгий процесс», – отметил Юрий Борисовец.

Также депутаты фракции внесли на рассмотрение коллег поправки, регламентирующие размещение нестационарных торговых объектов (НТО) во дворах. Как пояснил депутат Сергей Ветошкин, законопроект устанавливает понятие «дворовая территория». Данное пространство делится на основную и вспомогательную части. Первая предназначена для размещения обязательных объектов благоустройства (детские и спортивные площадки, места для отдыха, тротуары, внутренние проезды, места для накопления отходов, парковки, фонари), а вторая – для дополнительных, в том числе НТО. План вспомогательной части двора и места для размещения киосков должны быть обозначены в паспорте благоустройства территории.

За нарушения при установке НТО предлагаются штрафы: 1-2 тыс. руб. для граждан, 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 30-50 тыс. руб. для юридических лиц.

«Предыдущий законопроект о размещении НТО был хорошим. Его целью было навести порядок в центре Перми, в том числе в преддверии ее 300-летия. Но эта цель достигалась силовыми методами: вместо диалога с предпринимателями (предложить альтернативные условия и места размещения) киоски начали закрывать. Предприниматели отстояли свои права и торговые объекты. Но возникла ситуация, что НТО можно устанавливать бесконтрольно. Но жители хотят гулять по красивому городу, а не по рынку из павильонов. Поэтому мы внесли и планируем принять в первом чтении новый проект, более лояльный к предпринимателям. Он позволяет ставить киоски там, где они не наносят ущерб городу. Наша задача навести порядок и выстроить систему правил, устраивающих и бизнес, и рядовых горожан», – прокомментировал итоги заседания Юрий Борисовец.