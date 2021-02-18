Строительство двух поликлиник начнется в Удмуртии в 2021 году

В 2021 году в Удмуртии начнется строительство двух поликлиник. Одна из них на 630 посещений в смену появится в Воткинске, написал премьер региона Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Поликлиника №1 построена еще в 1906 году. На сегодняшний день там оказывается амбулаторная помощь почти 60 тысячам жителей Воткинского района и самого Воткинска. Здание рассчитано на 400 посещений в смену, а фактически этот показатель уже превышает 600. Поэтому вопрос строительства нового объекта тут назрел давно»,— подчеркнул господин Семенов.

Кроме того, в Можге начнут возводить детскую поликлинику на 300 посещений в смену. Медучреждение, которое работает сейчас, было построено в 1975 году и рассчитано на 250 посещений. Также будут построены две амбулатории в Завьяловском районе