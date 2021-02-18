В Ярославле осудят приемных родителей и мать шестилетней девочки

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Ярославля и супружеской пары из Удмуртии – 36-летнего мужчины и 31-летней женщины, которые обвиняются в совершении сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. В результате этой сделки жительница Ярославля передала свою новорожденную девочку в другую семью

По данным следствия, в апреле 2014 года ярославна узнала о своей беременности и решила скрыть ее от биологического отца, потому что приняла решение отказаться от ребенка после рождения. В пресс-службе отметили, что женщина опубликовала в интернете объявление о том, что готова отдать новорожденного сразу после родов. Откликнулась супружеская пара из Удмуртии. После рождения они забрали ребенка и увезли его с собой.

Впоследствии биологический отец узнал о произошедшем. В 2020 году он приехал в город Ижевск, забрал своего ребенка и обратился в правоохранительные органы.

«После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу»,— рассказали в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время ребенок с отцом проживает в городе Ярославле. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что заместителем прокурора Ярославской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантов которого обвиняют по п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кристина Куракина