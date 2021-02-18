Суд продлил арест обвиняемому в коррупции экс-главе красноярского отделения ПФР

Красноярский краевой суд продлил на три месяца (до 20 мая) срок содержания в СИЗО бывшему главе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Денису Майбороде. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 3 п. в УК РФ) и в получении взятки (ст. 290 ч. 6 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Бывший руководитель находится под стражей с января 2020 года. По мнению следователей он получил 13 млн руб. за обеспечение победы коммерческой компании во время аукциона на покупку нового здания регионального ПФР по максимальной цене в 130 млн руб.

Денис Майборода родился в 1973 году в Красноярске. Трудовую деятельность он начал на красноярском заводе холодильников «Бирюса». В системе ПФР работал с 2003 года. Кресло руководителя отделения фонда занял в 2016 году.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Офисная рассадка».

Даниил Тарабукин