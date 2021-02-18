В отношении экс-главы «Горно-Алтайавтодора» возбуждено еще одно дело

Бывший начальник «Горно-Алтайавтодора» стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следователей, с 2010 по 2012 год экс-глава управления автодорог региона похитил имущество трех юрлиц, контрольный пакет акций которых принадлежал республике.

Начальник «Горно-Алтайавтодора» обратил его в свою пользу, а также в пользу своих родственников, заключив фиктивные договора. В результате акции трех дорожно-строительных организаций были проданы по заниженной стоимости.

Правоохранители оценивают ущерб бюджету региона из-за этих сделок в 56,8 млн руб.

По данным Следственного управления СКР по Республике Алтай, это дело объединено в одно производство с основным уголовным делом о хищении бюджетных средств на 3,4 млн руб. при строительстве автодорог.

В начале февраля Горно-Алтайский горсуд заключил под стражу бывшего начальника республиканского управления автодорог «Горно-Алтайавтодор» Николая Нечаева, в отношении которого по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он будет находиться под арестом до 28 марта.

Оксана Павлова