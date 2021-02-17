Суд отправил в СИЗО главу управления капстроительства Новосибирска, обвиняемого в коррупции

Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу (до 15 апреля) директора управления капитального строительства Новосибирска Константина Голована, в отношении которого расследуется уголовное дело. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в суде, добавив, что защита просила ограничится домашним арестом. По словам гособвинителя Оксаны Толстых, прокуратура поддержала прошение следствия.

В отношении Константина Головина, который с 2015 года возглавляет управления капстроительства Новосибирска, возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и взятке (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году чиновник в ходе выполнения муниципального контракта по строительству детсада организовал принятие работ на сумму свыше 5 млн руб., которые никем не производились.

Кроме того, в ходе выполнения другого муниципального контракта по возведению дошкольного учреждения он получил 130 тыс. руб. за принятие у подрядчика фактически невыполненные работ.

Взятка, по данным силовиков, была выплачена билетами в бизнес-класс на рейс Новосибирск — Сочи и обратно.

К слову, в Сочи на чиновника зарегистрирована небольшая квартира площадью 25 кв. м.

Обвинения в свой адрес Константин Головин отрицает.

Чиновника задержали 15 февраля сотрудники новосибирских управлений СКР и ФСБ. В управлении капитального строительства Новосибирска, подведомственного мэрии, они провели обыски и выемку документов.

Илья Николаев