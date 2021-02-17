Губернатор Кузбасса: сроки реализации проекта кемеровского аквапарка прошли

Инвестор планируемого аквапарка в Кемерове не получил разрешения на строительство, потому что пропустил сроки реализации проекта, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в среду.

«Ему давали этот участок земли с условием, что он в определенные сроки реализует этот проект. Все сроки реализации этого инвестиционного проекта прошли. Они ничего не сделали, ничего не выполнили»,— сказал господин Цивилев (цитата по A42.RU). При этом он уточнил, что ранее на месте, где предполагается возвести комплекс, ранее планировалось женское учреждение Министерства обороны РФ, связанное с кадетским училищем.

Как сообщалось ранее, «Кузбасский водный центр» (КВЦ) не получил разрешения от властей Кемерова на строительства объекта. Управление архитектуры и градостроительства города указывало, что представленные компанией документы не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ. В КВЦ посчитали отказ незаконным и оспорили его в арбитражном суде.

Подробнее о ситуации с проектом первого аквапарка в Кемерове — в материале “Ъ-Сибирь” «Аквапарку перекрыли краны».

Екатерина Лукашевич