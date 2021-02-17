«Газпром нефть» в 2020 году увеличила выпуск бензина на 5,8%

Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти» в 2020 году произвели 8,28 млн т бензина, что на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба «Газпром нефти» в среду.

Выпуск дизельного топлива был увеличен на 4,92%, до 8,98 млн т.

Глубина переработки на Московском и Омском НПЗ возросла на 1,9 п.п. и 4,3 п.п., достигнув показателей 84,1% и 93,9% соответственно.

В сравнении с 2019 годом заводы «Газпром нефти» нарастили также производство товарных, дорожных и строительных битумов на 11,1% (до 1,86 млн т). На Московском НПЗ повышен выпуск полимерно-битумных вяжущих материалов на 16% (до 24,4 тыс. т), на Омском — на 13,4% (до 68,7 тыс. т) выросло производство бензина G-Drive 100 и в 100 раз (до 888,3 тыс. т) низкосернистого экологичного судового топлива. Выпуск мазута сократился еще на 31%.

Всего в 2020 году НПЗ компании в Москве и Омске совокупно обеспечили переработку 29,79 млн т нефти.

«Газпром нефть» в рамках рассчитанной до 2025 года программы модернизации вложит в Омский и Московский НПЗ инвестиции объемом около 700 млрд руб. На первом этапе были построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа.

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Дарья Решетникова