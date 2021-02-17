ЦБ: рост производства колбасы и пельменей замедлил инфляцию в Новосибирской области

Новосибирская область, в связи с ростом объемов производства у местных переработчиков мяса, в январе стала одним из немногих регионов России, где продовольственная инфляция замедлилась по сравнению с концом прошлого года, сообщает пресс-служба Сибирского главного управления Банка России.

По данным ЦБ, прирост цен на продукты в регионе в январе замедлился до 5,3% после 5,4% в декабре. Общая годовая инфляция при этом ускорилась на 0,1 п.п., до 4,5%, оставаясь ниже показателей по Сибирскому федеральному округу (5,1%) и России (5,2%), отмечает пресс-служба.

«В январе вареная колбаса и пельмени в Новосибирской области стоили дешевле, чем год назад. Замедлился рост цен на сосиски и сардельки, полукопченую колбасу, мясные копчености. По данным Новосибирскстата, Новосибирская область занимает первое место в Сибири по производству колбасных изделий, за прошлый год объемы производства выросли на 12%», — говорится в сообщении Банка России.

Высокие объемы переработки мяса в регионе, по оценке специалистов ЦБ, влияют на стоимость свинины в рознице (и в этом январе, и в прошлом годовой прирост цен не превышал 1%), что, в свою очередь отражается и на ценах куриного мяса. «Производители куриного мяса вынуждены учитывать цены на рынке не только своей продукции, но и свинины, которая является ближайшем заменителем курицы. Даже несмотря на то, что издержки птицеводов выросли, темп прироста цены на куриное мясо остается на уровне около 2% в год», — приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой.

«Быстрее» всего, по данным ЦБ, в январе подорожал майонез, на цену которого повлияло удорожание двух основных компонентов: яйца и подсолнечного масла.

Годовая инфляция в СФО в январе ускорилась по сравнению с декабрем 2020 года на 0,3 п.п., до 5,1%. Ускорение, по данным ЦБ, наблюдалось почти во всех регионах округа, за исключением Томской области, где инфляция замедлилась на фоне роста предложения отдельных овощей и фруктов, а также слабой динамики спроса на услуги из-за пандемии. Наибольший уровень инфляции отмечался в зависимой от импорта Хакасии, наименьший — в Республиках Алтай и Томской области из-за слабой потребительской активности населения.

Дарья Решетникова