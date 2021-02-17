Технологические присоединения добавили энергокомплексу Белгородэнерго 135 МВт мощности

Фото: Белгородэнерго

В минувшем году «Россети Центр Белгородэнерго» выполнило 5438 договора технологического присоединения общей мощностью 135 МВт. К электросетям подключено 4279 физических лиц мощностью 64,9 МВт и 1159 юридических лиц мощностью 70,1 МВт, в числе которых социальные учреждения, предприятия малого бизнеса, объекты агропромышленного комплекса, работающие по программам импортозамещения.

К наиболее крупным объектам технологического присоединения прошлого года относятся спортивная арена на 10 000 зрительских мест в Белгороде потребляемой мощностью 4 092 кВт, белгородский завод «Ритм», предприятия ООО «Бипласт» и ООО «Хохланд Руссланд», административно-бытовой и производственный корпуса ООО ПП «Стальэнерго», производственные корпуса ООО «Рутерм» в п. Северный, общежитие на 400 квартир для военных в г. Валуйки, цех по производству рапсового масла в хуторе Богатый Новооскольского городского округа, многотопливный заправочный комплекс в Губкине, новая площадка цементного комбината завода «Красная Гвардия».

В списке социально значимых объектов подключения прошлого года – медучреждения Белгородской области. Филиал обеспечил оперативное увеличение мощности корпуса №1 детской областной больницы, Чернянской ЦРБ им. П.В. Гапотченко, городской больницы №2 и инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского.

К электросетям подключено 16 сельских ФАПов в селах с. Ивановка, Селиваново, Карабаново, Старый Хутор, Конопляновка, Николаевка, Пушкарное, Призначное, Холки, Прилепы, Сеймица, Калинин, Драгунка, Сажное, Калинино и Калиново.

В период напряженной эпидемиологической обстановки Белгородэнерго упростило порядок подключения электроустановок потребителей к сетям, исключив предоставление документов на бумажных носителях и посещение офисов электросетевой компании.

Для заключения договора технологического присоединения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/ и в электронном виде заполнить форму заявки, выбрав тип подключения и основные характеристики объекта. Здесь же требуется прикрепить копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН). С помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности, охватывающей всю территорию обслуживания компании, можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на интерактивном калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.

Технологическое присоединение осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора ТП льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 60 дней, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) — 126 дней. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы филиал выполняет «под ключ».

Потребители заявленной мощностью до 150 кВт по напряжению 0,4 кВ подключаются к сети сразу после монтажа и пломбировки электросчётчика (с 1 июля 2020 г. по новому законодательству его устанавливает сетевая организация). Открытие лицевого счёта в сбытовой компании происходит автоматически по завершении процесса технологического присоединения.