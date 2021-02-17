В Красноярске закрыли один из госпиталей для долечивания больных после COVID-19

При красноярской БСМП закрыли один из госпиталей для долечивания пациентов, перенесших коронавирус, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Отделение было развернуто осенью прошлого года.

«Последние два месяца наблюдается постепенное снижение числа обращений в БСМП по поводу коронавирусной инфекции. На сегодня на лечении находятся 347 человек. Для сравнения пиковое число находящихся на лечении в инфекционном госпитале больницы было зарегистрировано в ноябре и достигло 768 пациентов»,— говорится в сообщении краевого минздрава.

Во время второй волны коронавируса, часть отделений больницы перепрофилировали в пульмонологические — семь отделений на 780 коек.

Общее число коек для инфекционного госпиталя составляет 425 штук, и в случае роста числа обращений их снова перепрофилируют.

По данным местного оперштаба, на территории края зафиксировано 60 689 случаев заражения COVID-19, выздоровели 55 955 человек, умерли 2 658 пациентов. Под наблюдением остаются 8 382 жителя. Всего в регионе развернуто более 3 тыс. коек, из них 1 651 — в Красноярске. Занятость коечного фонда составляет 63%.

В 2020 году в Сибири от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Юлия Сасевич