Огнеборцы спасли четырех человек из пожара в Глазове

Пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Короленко в Глазове днем 16 февраля. Огнеборцы вывели из дома четырех человек через лестничную клетку, в том числе двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Главный выход был заблокирован из-за дыма — возгорание произошло на первом этаже.

Пожар был локализован через 6 мин после поступления сообщения. На месте работали девять единиц техники и 31 человек, в том числе 21 человек личного состава МЧС. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.