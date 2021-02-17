Во всех «ковидных» стационарах Петербурга свободно до 30% коек

В настоящий момент ни одна больница Петербурга не работает с перегрузом, а в стационарах для размещения пациентов с COVID-19 свободно от 10% до 30% коечного фонда. Всего для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией в городе развернуто 9578 коек.

Такие данные приводит «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей координационного совета по противодействию распространению COVID-19. Общее количество незанятых «ковидных» коек к 17 февраля составило 3771.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прорабатывают вопрос создания системы реабилитации для перенесших COVID-19.