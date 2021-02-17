17 февраля, среда
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Число заболевших COVID-19 саратовцев превысило 47 тысяч

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 224 новых случая COVID-19, выздоровело 257 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 47197 человек, выздоровевших – 42145.

В Саратове подтверждено 105 новых случаев, на Энгельсский район приходится 27,еще на 24 территориях – от одного до восьми.

У 95 новых пациентов имеются симптомы пневмонии, у 125 – ОРВИ, бессимптомное течение болезни у четверых.

В числе заболевших 30 детей и 75 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева


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