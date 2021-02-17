Депутаты горсовета Новосибирска оценили работу мэра

Депутаты горсовета Новосибирска поставили оценку мэру Анатолию Локотю за работу в 2020 году. Его отчет был принят депутатами, главе города поставили оценку «удовлетворительно». За это решение проголосовали 32 из 44 присутствующих, против — пять человек, еще семеро — воздержались.

В частности, по данным мэра, за прошедший год безработица в Новосибирске выросла в 9,4 раза (до 42 296 человек). Также впервые с 2003 года произошло снижение численности населения более чем на 6,1 тыс. человек.

Помимо этого, по сравнению с 2019 годом, увеличилась смертность (с 18 544 до 23 095 человек) и снизилась рождаемость (с 17 748 до 16 956 человек).

Мэр отметил строительство в 2020 году 14 новых образовательных объектов, пополнение трамвайного парка города десятью вагонами из Москвы, 14 — из Твери, увеличение капитальных вложений в объекты муниципальной собственности — с 6261,5 млн руб. до 6272,5 млн руб. В числе позитивных моментов мэр также отметил двухдневный онлайн-марафон «Во имя грядущих поколений», благоустройство памятных мест (монумента Славы и сквера «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Первомайском районе), а также получение Новосибирском звания города «Трудовой доблести».

Депутаты заявили, что не все желающие успели задать вопросы мэру. Как уточнила независимый депутат горсовета Наталья Пинус, на вопросы записались более 20 депутатов от «Единой России» и КПРФ. Согласно регламенту, на всю процедуру по принятию отчета мэра должно уйти не более двух часов. «В результате, мы вопросы не задали, некоторые депутаты с сессии ушли. В регламенте написано, что будут выступления, но их не было. Это беспрецедентно, что сегодня произошло. Может быть кому то кажется, что они одержали какую-то тактическую победу, но это не так»,— сказала Наталья Пинус.

Юлия Сасевич