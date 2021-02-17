Прокуратура утвердила обвинение чиновникам Норильска, не принявшим мер к ликвидации разлива нефти

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности при ликвидации аварии, связанной с крупным разливом нефтепродуктов. Как рассказали в ведомстве, обвиняемыми по делу проходят бывший замначальника управления по делам ГО и ЧС мэрии Норильска и сотрудник этого же подразделения. Им инкриминируется ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, чиновники своевременно не приняли мер по локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду. Это, говорится в деле, привело к существенному увеличению вреда.

Инцидент, который ученые считают крупнейшим экологическим бедствием в российской Арктике, произошел 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК; «дочка» «Норникеля»). По предварительным данным, у резервуара №5, где хранилось более 21 т дизельного топлива, оторвалось дно. Примерно 6 тыс. т солярки попали в грунт, остальные 15 тыс. т — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел. Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов обвиняются в том, что допустили к эксплуатации находившийся в аварийном состоянии топливный резервуар. Им инкриминируется ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Эта же статья УК вменяется начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, отвечавшему за техническое состояние резервуара.

В халатности (ст. 293 УК РФ) подозревается инспектор Енисейского управления Ростехнадзора Елена Новожилова. Она, полагают следователи, несмотря на заключение экспертизы, в которой указывалось на дефекты резервуара, не инициировала внеплановую проверку нефтехранилища.

Одно из уголовных дел уже рассмотрено судом. В октябре 2020 года к исправительным работам на полгода с удержанием 15% жалования был приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Градоначальник, говорится в деле, в течение двух дней после разгерметизации топливного резервуара не вводил в городе режим ЧС, а его бездействие привело к увеличению и без того крупного ущерба, нанесенного экологии Таймыра. Экс-глава Норильска полностью признал вину и не обжаловал судебное решение.

Илья Николаев