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Вскрытие малых рек на Алтае может произойти в конце марта

При неблагоприятном сценарии развития паводковой ситуации в Алтайском крае вскрытие малых рек может произойти уже в третьей декаде марта, сообщил и.о. начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин.

По его данным, дневные температуры в этот период могут достигать значений +5°С… +10°С градусов.

Сейчас, как сообщает региональное управление МЧС, основным неблагоприятным фактором является избыточное увлажнение почвы на большей части территории края.

Это снижает проникновение талой воды в почву, отмечают эксперты. По словам Дмитрия Савина, прогноз по первой волне паводка будет уточняться по мере поступления дополнительной информации.

«У нас более 180 населенных пунктов попадают в зону первой и второй волны паводка, это порядка 46 муниципальных образований»,— сказал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров (цитата по «Интерфакс»).

Оксана Павлова


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