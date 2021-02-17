Чисто точек общепита с доставкой в Перми выросло на 83%

Количество точек общепита, которые доставляют готовые блюда сами или с помощью внешних сервисов, в Перми за 2020 год выросло на 83%. Такие данные приводит 2ГИС. В общей сложно в городе сейчас насчитывается 661 заведение с доставкой. В среднем по России число кафе и ресторанов, готовых доставлять еду на дом и в офис, увеличилось на 123%.

В 2ГИС поясняют, что такой резкий рост точек общепита, обусловлен ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. «С весны прошлого года многие рестораны и кафе начали работать в формате навынос, а также доставлять готовые блюда с помощью своих сотрудников или внешних сервисов доставки. И хотя после снятия основных ограничений посетители вернулись в общепит, заведения в большинстве своем сохранили доставку готовых блюд», — говорит руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

В Delivery Club отмечают, что ускорилась трансформация и самих потребительских привычек: население стало чаще использовать сервисы доставки для экономии времени. По словам директора по развитию Delivery Club Олега Хаустова, в 2020 году сохранили свою популярность у клиентов фастфуд, пицца, роллы и бургеры, но также заметно вырос спрос на доставку блюд домашней кухни. «Это изменение привычек, конечно, расширяет возможности для разных ресторанов на рынке доставки. Тем более, они могут адаптировать свое меню для доставки, изучив предпочтения пользователей», — считает господин Хаустов.