На Урале ожидаются сильные морозы

В Свердловской области 18 и 19 февраля ожидаются сильные морозы. По данным уральского гидрометцентра, в регионе похолодает до -41 градуса. Ранее синоптики сообщали о том, что с 17 по 20 февраля в Свердловской области будет аномально холодная погода, температура воздуха опустится на семь градусов ниже климатической нормы.

Сегодня в регионе будет облачно, небольшой снег и изморозь. Днем температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, в низинах столбики термометров опустятся до -24 градусов.

Ночью в четверг, 18 февраля, в Свердловской области похолодает до -30 градусов, на крайнем севере — до -41 градуса. Днем на юге температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, на севере — от -19 до -24 градусов.

В пятницу, 19 февраля, ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса, на крайнем севере синоптики прогнозируют похолодание до -41 градуса.

Сегодня в Екатеринбурге температура воздуха будет колебаться от -14 до -16 градусов. В ночь на 18 февраля похолодает до -27 градусов, днем в четверг ожидается от -15 до -17 градусов. Ночью 19 февраля будет от -25 до -27 градусов, днем — от -17 до -19.