Число заведений с доставкой еды в Новосибирске за год выросло более чем в два раза

В регионах Сибири за прошедший год увеличилось число заведений общепита с доставкой еды. Наиболее активную доставку запускали заведения Новосибирска, сообщает 2ГИС. В городе число таких точек выросло на 126%, до 1 259.

«С весны прошлого года многие рестораны и кафе начали работать в формате навынос, а также доставлять готовые блюда. И хотя после снятия основных ограничений посетители вернулись в общепит, заведения в большинстве своем сохранили доставку готовых блюд»,— сказала руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

В Омске количество ресторанов, кафе и других заведений с доставкой выросло на 89% (592 точки), в Красноярске — на 59% (680), в Кемерове — на 77,4% (337), в Томске — на 62,4% (294), Иркутске — на 54,9% (400), в Барнауле — на 54,4% (400), в Новокузнецке — на 52% (225).

В целом, число организаций общественного питания, у которых можно заказать еду на дом, в городах-миллионниках России в январе 2021 года достигло 20 161, что в 2,2 раза больше, чем в начале 2020 года.

Екатерина Лукашевич