Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за наезда автомобиля на женщину с ребенком

В Новосибирской области после информации в СМИ о намеренном наезде водителя на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений).

По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, 48-летний местный житель после ссоры с 36-летней женщиной сбил на автомобиле ее и ее годовалого ребенка. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Женщина вместе с коляской, в которой находился ребенок, упала на проезжую часть. «К ним на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действие подозреваемого и спасли их от гибели», - сообщает следственное управление. Женщина с переломом ноги доставлена в больницу.

Подозреваемый был задержан. Ранее, как сообщают правоохранители, он привлекался к уголовной ответственности по пп. "а", "б", ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Оксана Павлова