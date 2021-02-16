Капитализация группы «Тинькофф» превысила $10 млрд. Стоимость акций компании выросла до $50,95. Отметки в $5 млрд TCS Group достигла в феврале прошлого года. За июль-сентябрь 2020-го компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019-го, — более 12,5 млрд руб. - а количество клиентов группы достигло 12 млн. По мнению аналитиков Morgan Stanley, стоимость ГДР Тинькофф может прибавить в цене от 3 до 24% и достичь уровня в $60. Основатель банка Олег Тиньков ранее заявил, что банк в будущем может стоить $25 млрд.

Основными драйверами российской экономики в 2021 году будут строительство и сегмент товарно-сырьевых продуктов. Такое мнение изданию Форбс высказал старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь. По его словам, жилье сейчас очень востребовано: люди ищут способы сохранить свои сбережения при снижении курса рубля. Активности покупателей способствует низкая ставка ЦБ и программа льготной ипотеки. Вторым драйвером менеджер назвал товарно-сырьевые продукты, прежде всего серебро и золото. «За год они выросли в цене на 25-35%, тогда как другие драгметаллы — в среднем всего на 5%. Беспрецедентные объемы глобального монетарного стимулирования толкают цены вверх. Крупнейшие золотодобывающие компании используют сложившуюся конъюнктуру для инвестиций в рост производства», — подчеркнул Дмитрий Снесарь.

Ритейлер Ozon учредил микрофинансовую компанию — «Озон кредит». Она зарегистрирована 15 февраля в Москве, уставный капитал компании — 1 млн руб. Учредители — «Озон холдинг» и «Интернет решения». Должность гендиректора занял Дмитрий Малютин. Компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.