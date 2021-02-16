Власти Кузбасса разрешили родителям приходить на детские утренники

Оперативный штаб Кузбасса отменил часть ограничений, введеных ранее из-за распространения коронавируса. Родителям разрешено посещать мероприятия в дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, дети могут ездить в центры «Артек», «Орленок», «Океан». Также местным жителям теперь необязательно носить перчатки.

При этом продлевается домашняя изоляция для людей старше 65 лет. В категорию граждан, которым необходимо проходить госпитализацию при подозрении на COVID-19, внесли включены пациенты с хроническими заболеваниями.

«На протяжении длительного периода в регионе отмечается стабильное снижение заболеваемости COVID-19, в сутки фиксируется менее 80 случаев»,— сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным местного оперштаба, в регионе с начала пандемии выявлено свыше 30,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 29,7 тыс. пациентов выздоровели, 548 человек скончались.

Подробнее о снятии ограничений в регионах Сибири — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь снимает барьеры».

Екатерина Лукашевич