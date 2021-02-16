Для ярославских нарушителей правил вывоза снега введен штраф до 400 тысяч рублей

В Ярославской области усилили контроль за соблюдением природоохранного законодательства организациями, убирающими снег с дорог, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что проверки проводятся для того, чтобы не допустить вывоз загрязненного снега в водоохранные зоны водоемов. Для нарушителей установлены штрафы. Для должностных лиц в размере от 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб. и для юридических лиц – от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

В департаменте рассказали, что по всем сигналам, которые поступают от жителей региона, проводятся проверки. Кроме того, департамент передает поступающую от жителей информацию соответствующим надзорным органам для установления виновных и привлечению их к ответственности.

Снег с дорог, мостов, а также из дворов должен вывозиться только на специализированные полигоны. В частности, в Ярославле такой полигон расположен недалеко от НПЗ.

Антон Антонов