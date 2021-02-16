Депутаты МО «Гавань» предложили привлечь Росгвардию для уборки снега

Петербургские муниципальные депутаты из МО «Гавань» обратились к губернатору Александру Беглову в связи с обильным снегопадом, прошедшим 16 февраля. Об этом сообщил замглавы МО «Гавань» Сергей Кузин.

Народные избранники в документе просят (имеется в распоряжении “Ъ-СПб” ) активнее привлекать снегоуборочную технику к уборке дорог и тротуаров, а не перекрытию дорог перед акциями протеста. Именно эта техника закрывала центр Петербурга 31 января, а также дежурила на улицах 23 января и 2 февраля во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального.

Кроме того, депутаты отметили, что в Петербурге есть большое количество территорий, куда спецтехника попасть не может, поэтому необходимы дворники, которых в городе не хватает. «Считаем, что для уборки больших объемов снега необходимо привлечь Росгвардию. Лопата лучше, чем дубинка»,— написали члены совета «Гавани».

Олег Дилимбетов