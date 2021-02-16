Объявлен новый конкурс на должность главы Александровска

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, сегодня депутаты думы Александровского муниципального округа объявили новый конкурс по отбору главы муниципалитета. Документы от кандидатов на руководящий пост принимаются с 24 февраля до 25 марта. Сам конкурс запланирован на 1 апреля.

Претенденты представят конкурсной комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Отметим, что конкурс пройдет по новому положению. Ранее для избрания главы требовалось присутствие на заседании двух третей от общего числа депутатов — десяти человек. В новой редакции документа достаточно половины от установленной численности — восьми депутатов.

Александровский муниципальный округ был образован в 2019 году путем объединения Александровска и поселений Александровского муниципального района. В объединенном муниципалитете состоялись выборы депутатов думы. Однако глава округа так и не был избран — конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся.