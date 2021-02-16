В Новосибирской области создается новый театр

Правительство Новосибирской области опубликовало распоряжение о создании в регионе нового учреждения культуры — Новосибирский драматический театр. Его планируется разместить в помещении новосибирского Дома актера. По словам главы минкульта области Натальи Ярославцевой, появление нового театра «будет способствовать развитию конкурентной среды в предложении профессионального театрального творческого продукта».

Минимальная труппа Новосибирского драмтеатра — 10-12 человек. Другие актеры будут привлекаться на отдельные проекты и роли, говорится в сообщении.

Оксана Павлова