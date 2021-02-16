Житель Балакова получил за хранение и сбыт наркотиков 10 лет колонии

В Балаково Саратовской области вынесен приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2020 года житель города собрал выращенную им коноплю суммарной массой 9 кг 232,32 грамма, которая предназначалась для дальнейшего сбыта. В конце сентября он встретился с местным жителем, которому передал наркотическое средство каннабис массой 5,68 грамм, однако после передачи наркотика он вместе с покупателем был задержан сотрудниками полиции.

При досмотре у подсудимого нашли каннабис массой 19,64 грамм, а во дворе дома – еще больше 9 кг.

Гражданину назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Марина Ковалева