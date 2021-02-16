Березниковский «Азот» оценил потери от остановки производства летом прошлого года

Из-за остановки производства филиала «Азот» ОХК «УРАЛХИМ» (Березники, Пермский край) в июле прошлого года предприятие не смогло произвести 50 тыс. тонн продукции. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор филиала Андрей Семенюк.

По его данным, стоимость такого объема продукции составляет $6 млн.

Напомним, деятельность завода была остановлена 7 июля 2020 года из-за превышения в Каме предельной концентрации хлорида калия. Частичный запуск производства начался 17 июля.

Как отметил господин Семенюк, эти события не позволили предприятию выполнить производственный план на 2020 год.

«Такой объем догнать нереально, сейчас идут разбирательства, говорить о том, кто виновник загрязнения, пока рано, - пояснил Андрей Семенюк, - мы надеемся, что сможем предъявить ему наши затраты».

Напомним, в июле прошлого года специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в Каме. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел, одно из которых было передано в производство ГСУ СКР.