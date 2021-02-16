Хакасское УФАС возбудило очередное антимонопольное дело из-за сговора в тендере на ремонт ГЭС

Управление ФАС по Хакасии возбудило антимонопольное дело на бизнесмена из Саяногорска. ООО «Строительная компания "Стройлайн"» (зарегистрировано в Новосибирске) подозревают в сговоре с московской стройфирмой, сообщает пресс-служба антимонопольного органа республики.

По информации УФАС, летом 2018 года во время аукциона на ремонт и антикоррозийную защиту оборудования Новосибирской ГЭС две компании, участвующие в конкурсе, вступили в сговор для поддержания цены. Снижение составляло всего 0,1%. Из-за этого победителем стала московская организация.

Компаниям грозят штрафы в размере от 1/10 до 1/25 от совокупной выручки за год, а их директорам — от 20 до 50 тыс. руб.

Как уточняется, это уже второй карательный сговор с участием «Стройлайн». Неделю назад антимонопольное ведомство вынесло решение об уплате компанией штрафа в 14 млн руб.

Даниил Тарабукин