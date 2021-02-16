Кузбасский углепром в январе увеличил добычу угля на 1%, до 18,2 млн тонн

За январь 2021 года угольные предприятия Кузбасса добыли 18,2 млн т угля, что на 1% больше, чем годом ранее (18 млн т). При этом, как сказано в сообщении регионального министерства угольной промышленности, добыча открытым способом выросла на 10,5%, до 11,6 млн т, а в шахтах сократилась на 12%, до 6,6 млн. Соответственно, увеличилась добыча угля энергетических марок — на 9,5%, до 12,7 млн т, и снизилась добыча коксующегося угля (ведется преимущественно подземным способом) — на 14,1%, до 5,5 млн т. Общая переработка угля, включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, составила в январе 14,8 млн т, на 2% больше, чем годом ранее, в том числе, на обогатительных фабриках — 10,8 млн т, на 0,9 больше. В правительстве региона сообщили, что поставка угля из Кузбасса на экспорт выросла в январе 2021 года на 11,2% и составила 10,9 млн т (из 16,9 млн общих поставок) против 9,8 млн годом ранее. В прошлом году добыча угля в Кузбассе сократилась на 11,8%, до 220,7 млн т.

Игорь Лавренков, Кемерово