232 свердловчанина заразились коронавирусом, 12 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 232 человека, еще 12 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 75 259 человек, из них больше 67 тысяч выздоровели, 2243 пациента скончались.

В Свердловской области идет массовая вакцинация от коронавируса. В среднем ежедневно медики прививают около 9 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек. В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медучреждениях.