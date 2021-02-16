Развязку на 76 км трассы Томск — Тайга планируется открыть весной

Движение по развязке на 76 км трассы Томск — Тайга планируется открыть весной, сообщил заместитель губернатора Игорь Шатурный.

«Мы приступили к самой сложной части – строительству тоннеля. Если погодные условия нам позволят, в марте, край в апреле, мы откроем движение»,– сказал он во время пресс-конференции во вторник.

Строительство транспортного узла на участке от Коларовского до Богашевского тракта началось в 2017 году. Развязка должна соединить Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота. Как сообщала пресс-служба администрации региона, стоимость проекта составляет 1,8 млрд руб.

Трасса Томск-Тайга протяженностью 68 км пройдет по территориям Томской и Кемеровской областей. Общая смета разработки проектно-сметной документации автодороги составила более 127 млн руб. Томская область выделила 91,6 млн руб., Кузбасс — 43,6 млн. руб.

Екатерина Лукашевич