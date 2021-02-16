СКР проверит данные СМИ о водителе, сбившем женщину с ребенком из-за замечания

В Новосибирске следственный отдел по Кировскому району регионального управления Следственного комитета РФ проводит уголовно-процессуальную проверку по сообщениям СМИ о наезде автомобиля на женщину с ребенком. Как рассказали в пресс-службе ведомства, опубликована информация о том, что пострадавшую с переломом ноги доставили в больницу.

По данным областного управления ГИБДД, инцидент произошел 15 февраля в 16:45. Toyota Corolla, за рулем которой находился мужчина 1972 года рождения, наехала на женщину на улице Александра Чистякова, 20.

В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как женщина с коляской выходит во двор, подходит к машине и что-то говорит водителю. После чего автомобиль разворачивается и сбивает ее.

Екатерина Лукашевич