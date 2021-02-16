У коллекционера из Алтайского края конфисковали купленный в интернете Георгиевский крест

В Алтайском крае суд конфисковал у коллекционера Георгиевский крест, который он приобрел на одной из торговых площадок в интернете. Как рассказали в управлении госохраны объектов культурного наследия Алтайского края, коллекционер также признан виновным по ст. 7.15.1 КоАП РФ (совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством РФ) и штрафован на 1 тыс. руб.

Житель Рубцовска, увлеченный фалеристикой, в феврале 2020 года приобрел на одной из торговых площадок в интернете Георгиевский крест времен Первой мировой войны. За награду он выложил 3 тыс. руб. В момент получения посылки в почтовом отделении коллекционера задержали сотрудники ФСБ. Согласно заключению экспертов, приобретенный крест был извлечен из мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны и является археологическим предметом, оборот которых на территории РФ запрещен.

Илья Николаев