«Автомобилист» в Хабаровске встретится с «Амуром»

Сегодня, 16 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 14.00 в СЗК «Платинум Арена» в Хабаровске.

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 28 декабря, уральский клуб выиграл со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Амур» провели две встречи, в одной из которых победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Нефтехимиком» (Нижнекамск). Матч завершился победой уральцев со счетом 4:3. Из прошедших пятидесяти четырех игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати восьми. Уральский клуб занимает седьмое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.