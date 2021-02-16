В Красноярске старшую медсестру поликлиники обвинили в получении зарплат за «мертвых душ»

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении старшей медсестры одной из районных поликлиник. Инкриминируемая ей преступная схема связана с хищением средств, начисляемых санитарам.

Как указывается в деле, медсестра фиктивно трудоустраивала в поликлинику подставных лиц в качестве санитарных работников. С 2017-го по 2020 год подозреваемая вносила заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени и передавала их в бухгалтерию для начисления зарплаты фиктивно трудоустроенным санитарам. Деньги за несуществующих работников она получала лично, похитив в общей сложности около 1,2 млн руб.

Илья Николаев