Promobot ищет монтажника волос для человекоподобного робота

Компания «Промобот» открыла вакансию монтажника волос в робота. Информация об этом появилась на сайте HeadHunter. Как указано в объявлении, тот, кто займет эту должность, должен будет с помощью специального приспособления монтировать волосы в голову человекоподобного робота «Robo-C».

Напомним, компания «Промобот», созданная в 2013 году, специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса под брендом Promobot. В 2015-м Promobot получил статус резидента «Сколково». География поставок Promobot насчитывает 40 стран мира. Роботы могут выполнять функции гида, консьержа, промоутера. Серийный выпуск антропоморфных роботов «Промобот» запустил в сентябре 2019 года. Их стоимость варьируется в пределах от 1,3 до 3 млн руб., в зависимости от комплектации и сложности исполнения. Одним из первых стал робот-двойник актера Арнольда Шварценеггера.