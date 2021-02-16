Глава управления капстроительства Новосибирска задержан за коррупцию и мошенничество

В отношении директора управления капитального строительства Новосибирска возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и взятке (ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020 году чиновник в ходе выполнения муниципального контракта по строительству детсада на ул. Спортивная (Ленинский район) с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов. Кроме того, им были приняты работ на сумму свыше 5 млн руб., которые никем не производились.

Правоохранители также считают, что, в ходе выполнения другого муниципального контракта по строительству здания детсада на ул. 9 Ноября (Октябрьский район) глава управления приказал подчиненным принять у подрядчика фактически невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму свыше 130 тыс. руб.

В понедельник в управлении капитального строительства Новосибирска сотрудники СКР и ФСБ провели обыски и выемку документов.

На сайте мэрии Новосибирска указывается, что управление возглавляет Константин Головин.

Илья Николаев