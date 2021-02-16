Четвертый круг Australian Open

Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 4)—Маккензи Макдоналд (США) 6:4, 6:2, 6:3. Андрей Рублев (Россия, 7)—Каспер Рууд (Норвегия, 24) 6:2, 7:6 (7:3), отказ. Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Фабио Фоньини (Италия, 16) 6:3, 6:4, 6:2. Стефанос Циципас (Греция, 5)—Маттео Берреттини (Италия, 9) отказ.
Сегодня в 1/4 финала встречаются Аслан Карацев—Григор Димитров (Болгария, 18). Завтра в 1/4 финала встречаются Медведев—Рублев.
Женщины. Джессика Пегула (США)—Элина Свитолина (Украина, 5) 6:4, 3:6, 6:3. Дженнифер Брейди (США, 22)—Донна Векич (Хорватия, 28) 6:1, 7:5. Эшли Барти (Австралия, 1)—Шелби Роджерс (США) 6:3, 6:4. Каролина Мухова (Чехия, 25)—Элизе Мертенс (Бельгия, 18) 7:6 (7:5), 7:5.