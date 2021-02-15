Обновленная Mazda CX-9 будет стоить от 3 млн рублей

Компания Mazda объявила стоимость обновленного кроссовера CX-9 на российском рынке.

Автомобиль поступит в продажу с 231-сильным 2,5-литровым бензиновым турбомотором с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Кроссовер будет доступен в четырех комплектациях: Active (от 3 млн руб.), Supreme (от 3,4 млн руб.), Exclusive (от 3,5 млн руб.) и Executive (от 3,7 млн руб.). После модернизации модель получила обновленный дизайн кузова за счет переработанной решетки радиатора, иных колесных дисков.

Напомним, выпуск Mazda CX-9 ведется вместе с кроссовером Mazda CX-5 и седаном Mazda 6 на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Премьера обновленного кроссовера состоялась летом 2020 года.