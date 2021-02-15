В Татарстане число умерших от коронавируса превысило 300 человек

Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех смертях от коронавируса, в результате которых число жертв инфекции достигло 303 человек.
Речь идет о трех мужчинах — 1940, 1946, 1947 годов рождения и женщине 1936 года рождения.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— заверяют в минздраве.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19, с начала пандемии — 17 237 случаев. Выздоровели за весь период 13 704, в том числе 9 — за минувшие сутки.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»