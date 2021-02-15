НБД-Банк поддержит региональный бизнес в рамках программы «Предприниматель 2035»

10 февраля состоялось подписание соглашения о взаимодействии между

НБД-Банком и расширенным советом по развитию предпринимательства в Арзамасе. Новый формат взаимодействия НБД-Банка, Торгово-промышленной палаты и органов МСУ Нижегородской области позволит оказать комплексную поддержку бизнесу и улучшить инвестиционный климат.



«НБД-Банк — самый крупный региональный банк в Нижегородской области. Мы активно участвуем в федеральных и региональных программах льготного кредитования, всегда готовы индивидуально обсудить проект с клиентом, задействовать множество финансовых инструментов для решения задач. Кроме представителей регионального правительства и органов МСУ, на встрече присутствовали предприниматели из различных сфер бизнеса. Общение с предпринимателями в районах области — это отличная возможность держать руку на пульсе, быстро реагировать на запросы бизнеса и помогать решать вопросы, связанные с финансированием проектов. На прошлой неделе подписание аналогичного соглашения состоялось в Ковернино, в планах создание советов по развитию предпринимательства при участии НБД-Банка с МСБ в 14 районах Нижегородской области. НБД-Банк оказывает комплексную поддержку бизнеса, уверен, что участие в программе «Предприниматель 2035» позволит повысить производительность труда в регионе, создать новые рабочие места и решать задачи импортозамещения в рамках национальных проектов», — прокомментировал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.

НБД-Банк заслужил репутацию надежного и стабильного финансового партнера для среднего, малого и микробизнеса. За время своей работы НБД-Банк не только прошел испытания кризисами, но и стал финансовой организацией с блестящей деловой репутацией, как на российском, так и на международном уровне.

ПАО «НБД-Банк»