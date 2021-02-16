План мероприятий «Ъ-Урал»

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OfflineПрезентация нового тома «Бури вестники»
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OnlineКонференция «Трансформация HR-сферы и рынка труда. Вызовы и возможности. Стратегии и инновации»
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Online«Инвестиционная экосистема. Региональный аспект». Федеральный online-марафон ИД «Коммерсантъ»
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Offline+ onlineМеждународный форум «WORLD BUILD/STATE CONTRACT»
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OnlineКонференция «Ритейл после локдауна. Тренды. Вызовы. Возможности»
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OnlineКонференция. «Недвижимость. Главные тренды»
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OfflineПремия «Коммерсантъ года»
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Online«Социальные инициативы». Конференция в рамках федерального online-марафона ИД «Коммерсантъ»
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Offline+ onlineКоммерсантъ на «ИННОПРОМ-2021». Открытая конференция и видеотрансляция
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OfflineТурнир по большому теннису на призы газеты «Коммерсантъ» - «Уральская шляпа-2021»
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Online«Экология России. Региональный аспект». Конференция в рамках федерального online-марафона ИД «Коммерсантъ»
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Offline+ onlineКоммерсантъ на форуме «БОЛЬШОЙ УРАЛ». Открытая конференция и видеотрансляция
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OfflineПрезентация нового тома
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Offline+ onlineКоммерсантъ на форуме «100+FORUM RUSSIA». Открытая конференция и видеотрансляция
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OfflineVIP-Турнир по настольному теннису на призы газеты «Коммерсантъ» - «Уральская шляпа-2021»
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Offline+ onlineКонференция «Драйверы роста экспорта региона и основные ниши для экспансии товаров и услуг в 2021-2022гг.»
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Online«Медицина». Конференция в рамках федерального online-марафона ИД «Коммерсантъ»
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OfflineПремия Коммерсантъ «Инициативы»
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OfflineПремия «Твердые знаки»
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Offline+ onlineГЧП 2021. Итоги
16 февраля, вторник