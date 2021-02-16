16 февраля, вторник
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Екатеринбург. Урал

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План мероприятий «Ъ-Урал»

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    2021

  • Offline

    Презентация нового тома «Бури вестники»

  • Online

    Конференция «Трансформация HR-сферы и рынка труда. Вызовы и возможности. Стратегии и инновации»

  • Online

    «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект». Федеральный online-марафон ИД «Коммерсантъ»

  • Offline+ online

    Международный форум «WORLD BUILD/STATE CONTRACT»

  • Online

    Конференция «Ритейл после локдауна. Тренды. Вызовы. Возможности»

  • Online

    Конференция. «Недвижимость. Главные тренды»

  • Offline

    Премия «Коммерсантъ года»

  • Online

    «Социальные инициативы». Конференция в рамках федерального online-марафона ИД «Коммерсантъ»

  • Offline+ online

    Коммерсантъ на «ИННОПРОМ-2021». Открытая конференция и видеотрансляция

  • Offline

    Турнир по большому теннису на призы газеты «Коммерсантъ» - «Уральская шляпа-2021»

  • Online

    «Экология России. Региональный аспект». Конференция в рамках федерального online-марафона ИД «Коммерсантъ»

  • Offline+ online

    Коммерсантъ на форуме «БОЛЬШОЙ УРАЛ». Открытая конференция и видеотрансляция

  • Offline

    Презентация нового тома

  • Offline+ online

    Коммерсантъ на форуме «100+FORUM RUSSIA». Открытая конференция и видеотрансляция

  • Offline

    VIP-Турнир по настольному теннису на призы газеты «Коммерсантъ» - «Уральская шляпа-2021»

  • Offline+ online

    Конференция «Драйверы роста экспорта региона и основные ниши для экспансии товаров и услуг в 2021-2022гг.»

  • Online

    «Медицина». Конференция в рамках федерального online-марафона ИД «Коммерсантъ»

  • Offline

    Премия Коммерсантъ «Инициативы»

  • Offline

    Премия «Твердые знаки»

  • Offline+ online

    ГЧП 2021. Итоги

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