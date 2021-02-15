Силовики провели обыск в управлении капитального строительства Новосибирска

Правоохранительные органы провели обыски и выемку документов в управлении капитального строительства Новосибирска, подведомственного мэрии. Об этом сообщили источники «Ъ-Сибирь», не уточняя, чем был именно был вызван этот визит. Получить комментарий в Следственном комитете РФ и мэрии Новосибирска не удалось.

Управление капитального строительства уже много лет возглавляет Константин Головин. В 2019 году, согласно декларации и доходах, он заработал свыше 1,3 млн руб. Почти 400 тыс. руб. составил доход супруги чиновника. Семье Головиных принадлежат три квартиры площадью 25, 43 и 96 кв.м.

Илья Николаев